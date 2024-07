Poetry Slam in der Alten Bastei

Die Alte Bastei Nördlingen wird am 4. August 2024 wieder zum Schauplatz eines ganz besonderen Dichterwettstreits. Die Kombination aus Live-Musik Lyrik, Poesie und Live-Malerei. und ein wird in der Nördlinger Freilichtbühne die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer höherschlagen lassen. Durch das große Interesse und den Zuspruch des Publikums hat sich der Rieser Poetry Slam zu einem der größten und interessantesten Slams in Deutschland entwickelt und zieht ein spektakuläres überregional gefeiertes Lineup von Wortkünstlern an.

Rieser Summer Slam: 4. August 2024, ab 19:00 Einlass und Musik, 20:00 Beginn Poetry Slam.