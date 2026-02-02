Musik am Nachmittag - Klassische Musik neu erleben

Wunderbare Künstler nehmen die Besucher mit auf eine musikalische Reise und bringen frischen Schwung in bekannte und weniger bekannte Klassiker.
Ein entspannter Nachmittag für alle Generationen – auch für diejenigen, die klassische Musik neu entdecken möchten.
Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Stifter Erich Fischer als Zeichen des Dankes an die Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Heute ist die Musik am Nachmittag ein musikalisches Erlebnis für alle Liebhaber klassischer Musik – generationsübergreifend, inspirierend, kurzweilig.
Genuss nicht nur für Ohren. In der Pause gibt es – im Eintrittspreis inkludiert – Kaffee und Kuchen.
Informationen:
Stadthalle Künzelsau
Beginn: 15 Uhr
Einlass: 14 Uhr
Kontakt und Reservierung:
Stadtverwaltung Künzelsau
Renate Kilb
07940 129-121
https://koala.komm.one/kuenzelsau/8c4a577f-2664-49f8-b7f7-982361ac0f15/v/list?0