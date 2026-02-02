Musik am Nachmittag - Klassische Musik neu erleben

Stadthalle Künzelsau Schulstraße 9, 74653 Künzelsau

Wunderbare Künstler nehmen die Besucher mit auf eine musikalische Reise und bringen frischen Schwung in bekannte und weniger bekannte Klassiker.

Ein entspannter Nachmittag für alle Generationen – auch für diejenigen, die klassische Musik neu entdecken möchten.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Stifter Erich Fischer als Zeichen des Dankes an die Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Heute ist die Musik am Nachmittag ein musikalisches Erlebnis für alle Liebhaber klassischer Musik – generationsübergreifend, inspirierend, kurzweilig.

Genuss nicht nur für Ohren. In der Pause gibt es – im Eintrittspreis inkludiert – Kaffee und Kuchen.

Informationen:

Stadthalle Künzelsau

Beginn: 15 Uhr

Einlass: 14 Uhr

Kontakt und Reservierung:

Stadtverwaltung Künzelsau

Renate Kilb

07940 129-121

veranstaltung@kuenzelsau.de

https://koala.komm.one/kuenzelsau/8c4a577f-2664-49f8-b7f7-982361ac0f15/v/list?0

Info

Konzerte & Live-Musik
07940 129-121
