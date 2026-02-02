Musik am Nachmittag - Klassische Musik neu erleben

Wunderbare Künstler nehmen die Besucher mit auf eine musikalische Reise und bringen frischen Schwung in bekannte und weniger bekannte Klassiker.

Ein entspannter Nachmittag für alle Generationen – auch für diejenigen, die klassische Musik neu entdecken möchten.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Stifter Erich Fischer als Zeichen des Dankes an die Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Heute ist die Musik am Nachmittag ein musikalisches Erlebnis für alle Liebhaber klassischer Musik – generationsübergreifend, inspirierend, kurzweilig.

Genuss nicht nur für Ohren. In der Pause gibt es – im Eintrittspreis inkludiert – Kaffee und Kuchen.

Informationen:

Stadthalle Künzelsau

Beginn: 15 Uhr

Einlass: 14 Uhr

Kontakt und Reservierung:

Stadtverwaltung Künzelsau

Renate Kilb

07940 129-121

veranstaltung@kuenzelsau.de

https://koala.komm.one/kuenzelsau/8c4a577f-2664-49f8-b7f7-982361ac0f15/v/list?0