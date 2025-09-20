Musik am Nachmittag

Klassische Musik? Ja, bitte! Für alle Liebhaber klassischerMusik und für diejenigen, die es noch werden können,bietet die Internationale Stiftung zur Förderung von Kulturund Zivilisation einen kurzweiligen Nachmittag.

Erstklassigausgebildete und engagierte Künstler nehmen die Besuchermit auf eine musikalische Reise durch bekannte und auchweniger bekannte Klassiker.Ursprünglich initiiert und finanziert vom Stifter ErichFischer als ein besonderes Dankeschön an die Kriegs- undNachkriegsgenerationen ist die Veranstaltung heute eingenerationenverbindendes Highlight.