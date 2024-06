Das Konzert findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sakrale Bauten“ statt.

„Musik aus alter und neuer Zeit“ steht auf dem Programm des Musikensembles der VHS Heilbronn unter der Leitung von Matthias Schwarzer am Sonntag, 21.07.2024 in der Bergkirche in Heinsheim. Das mit Streichern, Bläsern, Gitarre und Klavier besetzte Ensemble spannt den Bogen von barocker Musik von Händel und Telemann bis zu modernen Stücken wie Aaron Coplands „Rodeo“, Tango und Csardas oder auch Klezmer-Tänzen aus dem Musical „Anatevka“,

Der Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.