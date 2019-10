Musik aus der Zeit der Mechthild von der Pfalz/Vielerlei Mechthild

Ein Konzert mit Vortrag, ein Vortrag mit Konzert.

Musik: Friedhelm und Hanna Capelle, Renate Schlenker. Vortrag: Peter Ehrmann M.A.

Dieser Abend nähert sich der Gestalt der Mechthild von der Pfalz auf zweierlei Weise, aber unter einer Fragestellung: Wie war die Lebenswelt, und Lebenswirklichkeit der berühmten Pfalzgräfin und Erzherzogin?

Dazu wird Musik dargeboten, die in Ihrer Zeit an den Höfen gespielt wurde – und so vielleicht auch an ihrem Hof in Rottenburg? Im Vortragsteil geht es um Mechthilds Wirken in Rottenburg und darüber hinaus, aber auch: Um ihren Ruf bis heute, im Guten und nicht so Guten, und inwieweit er historisch verankert ist.

Die drei Musiker*innen beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Musik des 15. bis 17. Jahrhunderts. Sie musizieren auf Kopien historischer Instrumente.

Peter Ehrmann ist Stadtarchivar und Vorstandsmitglied des Sülchgauer Altertumsvereins.