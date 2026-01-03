Musik aus Skandinavien mit dem Duo Akleja

Das Duo Akleja entführt uns ins Reich der Nyckelharpa.

Regina Kunkel und Björn Kaidel erforschen musikalisch, was ihnen am Herzen liegt - Natur, Begegnungen und berührende Augenblicke. Akleja spielt instrumentale Folkmusik auf Nyckelharpa, Gitarre und Cittern. Besonders geprägt sind sie von Tanzmusik, die in alten Notenbüchern schlummert und zu neuem Leben erweckt werden möchte, sowie der Musiktradition Schwedens, dem Heimatland der Nyckelharpa. Mit ihrer Musik gehen sie eigene Wege und erschaffen eine einzigartige Klangwelt voller Lebensfreude und Atmosphäre. Mit ihrem mitreißendes Spiel und ihren feinen Arrangements zeichnen sie klingende Bilder und entreißen ihr Publikum mühelos dem Alltag.

Nach vielen Auftritten im In- und Ausland veröffentlichten Regina Kunkel (Nyckelharpa) und Björn Kaidel (Nyckelharpa, Gitarre, Cittern) im März 2024 ihr neues Album "Im Verborgenen". Mit diesem widmen sie sich den kleinen Dingen, deren Bedeutsamkeit häufig verborgen bleibt. Das Album wurde für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert und wurde vom belgischen Magazin "Le Canard Folk" zu einer der CDs des Monats April 2024 gekürt.

Im Zentrum ihres Instrumentariums steht die schwedische Nyckelharpa, auf dem sie sich zu den führenden Musikern in Zentraleuropa zählen können.