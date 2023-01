Musik Comedy Lars Redlich - live

Musik-Comedy in Bopfingen – am 18. März 2022 präsentiert Lars Redlich mit seinem Programm „Lars But Not Least!“ eine Mischung aus Show, intelligenter Comedy und Musikkabarett in der Schranne Bopfingen und lässt dem Zuschauer kaum Zeit zum Durchatmen. Die Show startet um 20:00 Uhr – Einlass ist ab 19:00 Uhr.

Nach vielen Tanz-, Gesangs-, und Schauspielstunden vereinnahmte Lars Redlich die große Unterhaltungsindustrie und er spielte diverse Hauptrollen, u.a. in „Mamma Mia!“, „Grease“ der „Rocky Horror Show“ oder „Disney in Concert“ und war in verschiedenen TV-Serien zu sehen. Er moderiert regelmäßig diverse Live-Events oder ist Gastgeber im Fernsehen - ein echtes Allroundtalent eben.

Seine Liveshows sind der beste Beweis für seine Vielseitigkeit: er singt, er rappt, er mimt den Rocker und die Diva, er wechselt zwischen Ukulele, Gitarre und Klavier und zückt dann plötzlich die Klarinette für eine Klezmer-Nummer oder textet Hits wie „Mandy“ oder „Ladies‘ Night“ um. Lars Redlich zeigt sich als Entertainer mit Charisma und starker Bühnenpräsenz, der sowohl mit intelligentem Humor als auch mit nachdenklichen Tönen überzeugt und dabei stets bodenständig und authentisch bleibt. Das Lied über „Schorsch, die einzelne Socke, die ihren Partner bei 60 Grad verliert“, ist das beste Beispiel für seine typische Mischung aus humorvollen Alltagsbeobachtungen und Kreativität. Nicht umsonst hat er für seine Liveshows innerhalb kürzester Zeit diverse Comedy- und Kabarettpreise gewonnen.

„Mit Lars Redlich wächst gerade einer der kommenden großen, vielseitigen Entertainer dieses Landes heran“ schreibt die Berliner Morgenpost über den sympathischen Künstler, der sich selbst als „Thermomix unter den Kleinkünstlern“ bezeichnet.

Der 18. Juni verspricht einen gelungenen Abend in der Egerhalle. Eines ist gewiss: Lars Redlich liebt das, was er tut und diese Begeisterung kommt auch beim Publikum an. Mit beeindruckender Vielseitigkeit, Improvisation und jeder Menge Selbstironie und Charme schafft er es, sein Publikum von der ersten bis zur letzten Minute an mitzureißen und mit ihm zusammen einen grandiosen Abend zu erleben.

Ein zweistündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln. Überzeugen Sie sich selbst!