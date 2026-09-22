Musik der Welt - BORGIRAULT

Seit über dreißig Jahren arbeiten Frank Kroll und Patrick Bebelaar in unterschiedlichsten Besetzungen zusammen. Neben zahlreichen Konzerten zeugen auch 18 CDs von dieser Zeit gemeinsamen Schaffens. Ihr Duo spiegelt das blinde Verständnis des miteinander Musizierens. Nun ist mit dem Saxofonisten Christoph Beck aus dem Duo ein Trio geworden.

Ihre Musik beinhaltet die eigene europäische Kultur genauso wie den amerikanischen Jazz und die unterschiedlichsten musikalischen „Mitbringsel“ ihrer weltweiten Konzerttätigkeit. – Ein Reise durch die imaginäre Folklore dieser Welt und in die eigene Vergangenheit bis hin zur Renaissance.

Patrick Bebelaar – piano, synthesizer

Christoph Beck – tenor sax, baritone sax, bass clarinet

Frank Kroll – soprano sax, bass clarinet