Musik der Welt - FOAIE VERDE

Virtuose Weltmusik vom Balkan

Langanhaltenden frenetischen Applaus mit Standing Ovations gibt es bei jedem Konzert der fünf Vollblutmusiker aus vier verschiedenen europäischen Ländern. Sie begeistern mit Musik voller Energie und Lebensfreude vom Balkan und der Länder Südosteuropas. Dabei schlagen sie Brücken von Altem zu Neuem, von traditioneller Musik hin zu neuen virtuosen Eigenkompositionen.

Dabei trifft „Speed-Folk“ auf Melancholie, gerade und krumme Rhythmen wechseln sich mit leisen unter die Haut gehenden, weichen Klängen. Elemente aus Jazz und Klassik werden gekonnt in archaische Folkmusik

verwoben.

Foaie Verde spielt im In- und Ausland, und das immer mit höchst lebendiger und atemberaubender Virtuosität auf Akkordeon, Violine, Gitarre und Kontrabass. Die hinreißende Sängerin, die in 14 verschiedenen Sprachen singt, zieht durch ihre unnachahmliche Bühnenpräsenz das Publikum in ihren Bann und trägt auch die leisen, melancholischen Klänge direkt in die Herzen der ZuhörerInnen.

„Musikalisch auf höchstem Niveau, alle Facetten des musikalischen Ausdrucks auslotend, so zieht Foaie Verde die Zuhörer in einen ekstatischen Taumel aus Tönen und Klängen, die man wie gespeicherte Sonnenenergie mit sich tragen wird.“

Katalin Horvath, Gesang

Jordan Djevic, Akkordeon

Felix Borel, Geige

Frank Wekenmann, Gitarre

Sebastian Schuster, Kontrabass