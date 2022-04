Deutscher Katholikentag 2022

Im Rahmen eines Gesprächskonzertes werden ausgewählte Kompositionen vorgeführt und erklärt,die in den vergangenen Jahren im Rahmen des Kooperationsprojektes Beyond entstanden sind. indem Projekt komponieren Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart für die Liturgie an der Domkirche St. Eberhard.

Mit Werken von Marcus Caratelli, Philipp Neuberger,

Brandon Lincoln Snyder, Samuel Restle, Bengisu Önder, Philipp Gras,

Eduardo Valiente & Patrik Schäfer

Dr. Christian Hermes, Stadtdekan, Stuttgart

Christian Weiherer, Domkapellmeister, Stuttgart

Karten und Preise:

www.katholikentag.de/anmelden

www.katholikentag.de/karten