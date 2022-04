Klaus Sebastian Dreher:

Deutscher Katholikentag

Oratorium für zwei Gesangssoli, drei Chöre und Instrumentalensemble über Textfragmente einer mittelhochdeutschen Passionsharmonie im Anklang an Altarbildtafeln von Hans Holbein d.Ä.

Unter dem Eindruck der zwölf Altarbildtafeln von Hans Holbein d. Ä., die unter dem Titel Die Graue Passion zur Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart gehören, hat der Stuttgarter Musiker und Professor für Schlagzeug an der HMDK Klaus Dreher die Passionsgeschichte von der Ölbergszene bis zur Grablegung über Textfragmente einer mittelhochdeutschen Passionsharmonie vertont. Nach der Uraufführung 2017 wird das Werk nun im Rahmen des Deutschen Katholikentages mit drei Chören, Streichersolisten, Flötenquartett, großem Blech und Schlagzeug unter der Leitung von Jörg Dobmeier in der Markuskirche Stuttgart aufgeführt. Holbeins Bilder werden in Zusammenarbeit mit der Staatsgalerie während der Aufführung großflächig projiziert.