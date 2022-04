Konzertexamen Seryun Shin, Klavier

Die Pianistin Seryun Shin stammt aus Seoul/Südkorea und begann ihr Klavierstudium in ihrer Heimatstadt an der Yonsei-Universität im Studiengang Bachelor of Music in der Klavierklasse von Prof. Younglan Han.

Nach Abschluss dieses Studiums „mit Auszeichnung“ setzte sie ihre Studien an der HMDK Stuttgart fort. Nach erfolgreichem Abschluss des Master-Programmes studiert sie weiterhin in der Klasse von Prof. Michael Hauber, seit 2019 nun im Studiengang Konzertexamen. Seryun Shin kann auf eine Reihe von Auszeichnungen und Preisen zurückblicken. Sie war erfolgreich beim Internationalen Klavierwettbewerb „Premio Bengali“ in Val Tidone/Italien, war Stipendiatin der Yonsei-Universität in Korea und des Deutschlandstipendiums im Jahr 2020. Sie trat bei verschiedenen Festivals auf, so zum Beispiel 2019 in Brescia/Italien, wo sie den Solopart von Beethovens 3. Klavierkonzert aufführte und bei der Internationalen Sommerakademie auf Schloss Heiligenberg. Auch beim Eumyoun Festival in Seoul trat sie in Erscheinung. Im Zuge ihres Konzertexamens brillierte sie als Solistin mit den Stuttgarter Philharmonikern in einer Aufführung des 5. Klavierkonzertes von Ludwig van Beethoven.

Joseph Haydn:

Sonate C-Dur, Hob.XVI:48

Frédéric Chopin:

Ballade F-Dur, Nr. 2 op. 38

Claude Debussy:

Pour le piano, L. 95

Prélude - Sarabande - Toccata

Alexander Skrjabin:

Klaviersonate Fis-Dur, Nr. 5 op. 53

Robert Schumann:

Humoreske B-Dur, op. 20