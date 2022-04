Konzertexamen Hrvoje Hresc, Violoncello

1994 in Osijek (Kroatien) geboren, nimmt Hrvoje Hresc seinen ersten Cellounterricht im Alter von 9 Jahren an der Musikschule in Osijek.

Statt weiter Fußball zu spielen, entscheidet er sich lieber für das Cello und macht aus seiner Leidenschaft seinen Hauptberuf. Seit dem frühen Anfang war es ihm klar, dass das Cello seine Liebe bleiben wird. Einige der wichtigsten Dinge für Hrvoje Hresc sind eine interdisziplinäre Präsentation der Musik in seinen Auftritten und ständiger Fortschritt in der Musik. Hrvoje Hresc sieht sich selbst nicht nur als Cellist, sondern gleichzeitig als Musiker und Vermittler. Seine Inspiration zieht er nicht nur aus der Musik, sonst auch aus der Kunst, Mode und Natur. Deswegen arbeitet er in vielen verschiedenen Umfeldern: Er ist Cellolehrer an der Stuttgarter Musikschule seit 2019, wo er im ständigen Austausch mit seinen Schüler*innen und Arbeitskolleg*innen ist; als Solocellist hat er mit verschiedenen Orchestern europaweit gespielt. Zahlreiche Auftritte hat er u.a. mit seinem Trio „2016plus“ und anderen Kammermusikensembles. Er hat zwei Studioalbums in Kroatien und Österreich aufgenommen; seine Auftritte wurden auf den Sendern Deutschlands, Kroatiens, Tschechiens, Österreichs und Russlands ausgestrahlt.

Hrvoje hat an den Musikhochschulen in Sarajevo (Prof. Yevgeny Xaviereff), in Linz (Prof. Andreas Pözlberger) und in Stuttgart (Prof. Conradin Brotbek und Prof. Tristan Cornut) studiert und sein Bachelor- und Masterstudium mit Auszeichnung abgeschlossen. Zurzeit ist er in seinem letzten Jahr des Konzertexamenstudiums an der HMDK Stuttgart in der Klasse von Prof. Tristan Cornut.

In Zukunft will er alle seine Interesse weiter pflegen und sich besonders der interdisziplinären Präsentation seiner Konzerten widmen, ohne dabei seine Tätigkeit als Lehrer und in seinen Kammermusikensembles zu vernachlässigen. Hrvoje hat zahlreiche Wettbewerbe gewonnen, wie z.B. „Antonio Janigro“ in Kroatien, „Rudolf Matz“ in Kroatien, „Concertino Praga“ in Tschechien, „Alfredo e Vanda Marcosig“ in Italien, „Petar Konjevic“ in Serbien, „Vytautas Sondeckis“ in Lithauen „Liezen“ und „Streicher Plus“ in Österreich u.a.