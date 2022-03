Der diesjährige Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe bietet ganz besondere Perlen der klassischen Musik – diese kommen zudem aus Hohenlohe selbst! Mit dem Cello-Konzert des in Niedernhall geborenen Komponisten und Cellisten Johann Gottfried Arnold ist an diesem Abend eine neuzeitliche Wiederaufführung zu hören, die sich kompositorisch nicht zu verstecken braucht. Ebenso wenig wie die Sinfonie von Friedrich Witt. Nicht nur im gleichen Jahr geboren wie Beethoven, auch hielt man lange Zeit eine seiner Sinfonien für ein Werk Beethovens. Mit Beethoven selbst beginnt der Abend und schließt sich zugleich der Kreis um Hohenlohe. Denn im jungen Alter von 20 Jahren war Ludwig van Beethoven in Bad Mergentheim und hat dort beim Generalkapitel des Deutschordens mit der Bonner Hofkapelle musiziert.

Dieser Abend steht sinnbildlich für die Arbeit der Kulturstiftung Hohenlohe. „Musik ganz nah“ ist das Leitmotiv, nicht zuletzt gilt dies bei den Konzerten des Hohenloher Kultursommers. Lernen Sie heute unsere Arbeit kennen.

Bei unseren Fördermitgliedern bedanken wir uns mit diesem Konzertgenuss für die langjährige Treue und Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt der Adolf Würth GmbH & Co. KG und der Gesellschaft für Musikgeschichte und der Baden-Württemberg Stiftung, die die Durchführung des Festabends in diesem Rahmen durch freundliche Unterstützung ermöglichen.

Programm

Ludwig van Beethoven (1770–1827) Ouvertüre zu „Coriolan“ op. 62

Johann Gottfried Arnold (1773–1806) Konzert Nr. 5 für Violoncello und Orchester

– Pause –

Friedrich Witt (1770–1836) Sinfonie Nr. 8 F-Dur

Tickets inkl. Empfang mit Getränken und Fingefood:

Fördermitglieder € 36/32 erm. 32/28

Regulär € 42/38 erm. 38/34