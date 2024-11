Musik & Geschichten: Chamuyando bajito - Tango

Chamuyando bajito - Tango

Diego Barral: Gesang und Geschichten, Gustavo Azamor: Gitarre und Gesang,Ika Meipariani: Perkussion und Gesang, Gabi Keller: Querflöte und AkkordeonLiam Wade: Bass Chamuyando bajito ist ein musikalisch-literarisches Projekt, das 2014 aus dem Wunsch heraus entstand, ein vielfältiges Publikum mit dem Tango zu verbinden. Das Projekt wurde in verschiedenen deutschen Städten und in Buenos Aires präsentiert, immer in unterschiedlichen Besetzungen, bei welchen bekannte Tango-Musiker aus Argentinien und Europa zu Gast waren.In den Konzertabenden mischen sich Lieder und Geschichten, Musik und die Legenden des Río de la Plata.