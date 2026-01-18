Musik im Gemeindehaus

bis

Evangelisches Gemeindehaus Sigmaringen Karlstraße 24, 72488 Sigmaringen

In der Reihe „Musik im ev. Gemeindehaus „findet auch in diesem Jahr wieder ein Konzert statt. Am Sonntag, 8. Februar, um 17.00 Uhr präsentiert das Florian-Kunz-Trio einen besonderen Liederabend unter dem Titel „Auf dem Strom“.

Zu hören sind Kunstlieder von Robert Schumann und Franz Schubert in außergewöhnlicher Besetzung: Juan Pablo Marin (Tenor), Miriam Zimmermann (Horn) und Florian Kunz (Klavier). Die warme, edle Klangfarbe des Horns verschmilzt mit der lyrischen Tenorstimme, während das Klavier nicht nur begleitet, sondern auch spannungsvolle musikalische Akzente setzt. So verbinden sich drei sehr unterschiedliche Klangwelten zu einem ausdrucksstarken und intensiven Konzerterlebnis.

Info

Evangelisches Gemeindehaus Sigmaringen Karlstraße 24, 72488 Sigmaringen
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Musik im Gemeindehaus - 2026-02-08 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Musik im Gemeindehaus - 2026-02-08 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Musik im Gemeindehaus - 2026-02-08 17:00:00 Outlook iCalendar - Musik im Gemeindehaus - 2026-02-08 17:00:00 ical

Tags