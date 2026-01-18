Musik im Gemeindehaus

In der Reihe „Musik im ev. Gemeindehaus „findet auch in diesem Jahr wieder ein Konzert statt. Am Sonntag, 8. Februar, um 17.00 Uhr präsentiert das Florian-Kunz-Trio einen besonderen Liederabend unter dem Titel „Auf dem Strom“.

Zu hören sind Kunstlieder von Robert Schumann und Franz Schubert in außergewöhnlicher Besetzung: Juan Pablo Marin (Tenor), Miriam Zimmermann (Horn) und Florian Kunz (Klavier). Die warme, edle Klangfarbe des Horns verschmilzt mit der lyrischen Tenorstimme, während das Klavier nicht nur begleitet, sondern auch spannungsvolle musikalische Akzente setzt. So verbinden sich drei sehr unterschiedliche Klangwelten zu einem ausdrucksstarken und intensiven Konzerterlebnis.