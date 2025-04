Musik im Park 2025: Roland Kaiser Tribute Show

Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr geht die Open-Air-Reihe „Musik im Park“ am 30. und 31. Mai 2025 in die nächste Runde.

Musikliebhaber können sich auf zwei mitreißende Konzertabende unter freiem Himmel freuen – mitten im wunderschönen Ambiente des Kurparks Bad Mergentheim.

„Die Atmosphäre am Musikpavillon ist einzigartig und vielen bereits vom jährlichen Kurparkfest bekannt. Mit ‚Musik im Park‘ schaffen wir erneut besondere Open-Air-Momente, die den Sommer in Bad Mergentheim bereichern“, so Kurdirektor Sven Dell.

Am Freitag, den 30. Mai, startet das musikalische Wochenende mit der Roland Kaiser Tribute Show mit Band. Fans dürfen sich auf eine authentische Hommage an einen der größten deutschen Schlagerstars freuen. Mit Hits wie „Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Joana“ und „Dich zu lieben“ entführt die Tribute-Band das Publikum in die Welt von Roland Kaiser und lässt die schönsten Momente seiner beeindruckenden Karriere wiederaufleben. Roland Kaiser ist einer der größten deutschen Entertainer und hat die Herzen von Millionen Fans erobert. Diese außergewöhnliche Tribute Show feiert seine unvergleichliche 50jährige musikalische Karriere und wird von herausragenden Künstlern präsentiert, die mit ihrem musikalischen Talent seine Hits zum Leben erwecken.

Am Samstag, den 31. Mai, bringt die Westernhagen Tribute Band „Willenlos Sexy“ die Bühne zum Beben. Die neunköpfige Formation um Frontmann Dr. Timo Werner zelebriert die größten Hits von Marius Müller-Westernhagen – darunter Klassiker wie „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“, „Willenlos“ und „Sexy“. Mit dreiköpfigem Bläsersatz, energiegeladener Bühnenpräsenz und beeindruckender musikalischer Perfektion sorgt die Band für Rock’n’Roll pur und echte Gänsehautmomente. Im Jahr 2021 wurde die Band auch Preisträger des Deutschen Rock-Pop Preises.

Termine im Überblick:

Freitag, 30. Mai 2025: Roland Kaiser Tribute Show (20:00 Uhr)

Samstag, 31. Mai 2025: Westernhagen Tribute Band „Willenlos Sexy“ (20:00 Uhr)

Ort: Musikpavillon im Kurpark Bad Mergentheim