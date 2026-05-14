Musik im Schlosshof: The Louisiana Funky Butts Brass Band

Fünf Bläser und 2 Drummer, spielen sich wild wildernd durch alle Genregrenzen. Pumpin‘, Groovin‘, Rockin‘.

Das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt zwischen allen Stilen. Spielend gelingt ihnen ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun, Clubsounds und traditionellem 2nd-line Jazz. Mit Witz, Biss und Botschaft singt und rappt die Marching Brass Band polyglott von Machismo und Konsumpsychoterror, love trouble und amour foutu, Dummheit und politics. Musik pur, ohne Strukturverbesserer und Geschmacksverstärker, weit gereist und live gereift von Stuttgart bis Berlin, von Tübingen bis Pedrosavodsk.