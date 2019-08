Musik in der Fabrik

Der Balinger Gospelchor Voices, Hearts & Souls wurde im Jahr 2000 von Juandalynn R. Abernathy ins Leben gerufen – später gründete sie noch ein weiteres Vokalensemble. Beide Chöre haben sich überregional einen Namen gemacht. Sowohl moderne und traditionelle Gospels, wie auch einfühlsame Spirituals hat das Ensemble im Repertoire. Der Gospelchor zeichnet sich durch seinen leidenschaftlichen, dynamischen und bewegenden Chorklang aus.

Die Leiterin Juandalynn R. Abernathy wurde in den Südstaaten der USA geboren, studierte Opern-, Konzert und Spiritualgesang am Oberlin College und am Boston Conservatory. Ein Stipendium brachte sie nach München. Es folgten Studien bei renommierten Gesangslehrern in Europa. Mit großen Tourneen ist Juandalynn R. Abernathy weltweit unterwegs, sie gastiert bei berühmten Festivals. Mit diesem Hintergrund prägt sie das Repertoire und das Niveau des Balinger Gospelchors Voices, Hearts & Souls.

Verena Rissel (Sopran), Armin Glatz (Tenor), Ralf Gugel (Gitarre), Wolfgang Fischer (Klavier), Alex Neher (Schlagwerk), Juandalynn R. Abernathy (Leitung)