Das „Ensemble 392“ bringt in Duo-Besetzung in der Rotunde der Villa Eugenia barocke Kammermusik auf die Bühne. Julia Stocker (Traversflöte) und Tizian Naef (Cembalo) werden ein deutsch-französisches Programm mit Werken von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Michel Blavet und Georg Muffat spielen.

Die Konzerte in der Reihe „Musik in der Villa“ werden vom Kulturverein Hechingen / Villa Eugenia e. V. in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen veranstaltet. Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Apotheke Spranger in Hechingen (Am Obertorplatz 1, Tel.: 07471/2387) erhältlich.