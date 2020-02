"Musik in der Villa": "Beethoven und mehr"

„Berta Epple“ sind Träger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises 2019 und bringen ein vielfältiges Programm mit nach Hechingen: Latinmusic, Jazz, Weltmusik und Chanson – auf Deutsch, Englisch und Schwäbisch; und das Ganze geistreich, hintergründig, virtuos. Ein unterhaltsamer Abend ist garantiert!

Die Konzerte in der Reihe „Musik in der Villa“ werden vom Kulturverein Hechingen / Villa Eugenia e. V. in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen veranstaltet. Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Apotheke Spranger in Hechingen (Am Obertorplatz 1, Tel.: 07471/2387) erhältlich.

Weitere Informationen zum Programm der Konzertreihe „Musik in der Villa“ und zur Arbeit des Kulturvereins Hechingen finden Sie unter www.kulturverein-hechingen.de!