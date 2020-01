Violinsonaten von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms

Sophie Schuster, Violine

Amrei Walter, Klavier

Die junge Violinistin Sophie Schuster spielt, am Flügel begleitet von Amrei Walter, in der Rotunde der Villa Eugenia Violinsonaten von Ludwig van Beethoven, die mit einer Sonate von Johannes Brahms in Dialog treten werden.

Die Konzerte in der Reihe „Musik in der Villa“ werden vom Kulturverein Hechingen / Villa Eugenia e. V. in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen veranstaltet. Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Apotheke Spranger in Hechingen (Am Obertorplatz 1, Tel.: 07471/2387) erhältlich.

Weitere Informationen zum Programm der Konzertreihe „Musik in der Villa“ und zur Arbeit des Kulturvereins Hechingen finden Sie unter www.kulturverein-hechingen.de!