Musik Inklusive Alle – dieses inklusive Angebot in Ditzingen gibt es inzwischen seit über zwei Jahren!

Einmal im Monat treffen sich ALLE, die Freude am Singen und am Rhythmus haben im ev. Gemeindehaus Ditzingen (barrierefrei).

Musikalische Leitung: Lioba Köck

ALLE sind willkommen auch diejenigen, die sonst nur unter der Dusche oder im Auto singen.

ALLE betont ganz explizit auch den Inklusionsgedanken in unserer Stadt.

Gemeinsam wird musiziert, gesungen und gelacht. Hier steht der Spaß und das Miteinander im Vordergrund.

Denn Musik ist mehr als „richtige Töne“ treffen. Sie kann Menschen verbinden und näher bringen.