Musik InTakt in concert

Ein Abend voller Rock-, Pop- und Soulmusik mit den Dozenten und musikalischen Freunden der Öhringer Musikschule Musik InTakt. Sie unterrichten nicht nur - nein, sie spielen auch live mit den angesagten Bands des Südens - bei Miss Foxy, Open Doors, Velvet Soul Street, Kantine26 Live, The Wright Thing, Me And The Heat, Glam and the Glitters, UEFFAAA, Flying Squirrel, magic acoustic guitars... u.v.m. Sie sind agile Musiker/innen und erfahrene Lehrer und Vocal- und Musiccoaches - die Dozenten von Musik InTakt geben sich an diesem Abend im L TORO zu Cappel ein musikalisches Stelldichein. Der Eintritt ist frei, es werden jedoch gleich vor Ort Spenden für das Kinderhospiz der Diakonie Öhringen gesammelt. Unterstützt wird diese musikalische Aktion von L TORO und Marc Sille showconcept.