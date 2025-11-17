Musik-Kabarett "Der böse Mann am Klavier" mit Matthias Walz

Eigentlich ist Matthias Walz total nett. Nur wenn ihn etwas aufregt, kann er schon einmal böse werden. Und es gibt vieles, das ihn aufregt. Vor allem in der Politik.

Als Star von "Fastnacht in Franken", der quotenstärksten Sendung aller dritten Programme in Deutschland, liest Matthias Walz regelmäßig der versammelten Politikprominenz die Leviten. Das Ergebnis ist kollektive Schnappatmung. Kein menschlicher Abgrund ist ihm dabei fremd, keine Wahrheit zu direkt. Ein Wanderer zwischen den Welten ist er also, der Matthias Walz. Und ein Entertainer mit Haltung. Es kann durchaus sein, dass dem ein oder anderen das Lachen im Halse stecken bleibt. Denn Matthias Walz möchte sein wie der Nikolaus: Man freut sich auf ihn hat aber immer ein bisschen Angst, was da wohl auf einen zukommt.