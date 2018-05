Musik liegt in der Luft

× Erweitern Toppler Theater ©Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger, Toppler Theater

Vor der Kulisse des einstigen Dominikanerinnenklosters geht es in den Hauptstücken des Toppler Theaters in diesem Jahr musikalisch zu.

In der Komödie „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ von Richard Alfieri kommt diese vom Band, bei der Midlife-Crisis-Revue „Wir sind dann mal kurz weg“ von Tilman von Blomberg und Bärbel Arenz singen die Protagonisten auf der Bühne. Bei beiden Stücken führt Katja Wolff die Regie. Angereichert wird das Programm wieder mit hochwertigen Gastspielen.

„Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ mit Ilona Schulz und Tobias Rott feiert am 27.6. Premiere (bis 22.7.). Für Freunde des Swing, Tangos und Walzers bewegt sich die pensionierte Lehrerin Lily über das Parkett. Sie hat sich einen Tanzlehrer ins Haus bestellt, doch mit dem mimosenhaften Italiener Michael stimmt die Chemie nicht sofort.

Auf den Jakobsweg führt „Wir sind dann mal kurz weg“ vier Männer im gesetzten Alter (dargestellt von Stefan Gossler, Alexander Wipprecht, Stephan Schill und Dirk Witthuhn). Gestrandet in der Pampa, teilen sie am Lagerfeuer ihre Ängste und Hoffnungen. Wer bei Liedtexten über Haarausfall und die Prostata schmunzeln kann, ist hier genau richtig. Premiere feiert das Stück am 1.8., läuft dann fast täglich bis zum 29.8.

Musikalisch geht es auch bei den Gastspielen zu: In „Böses zur guten Nacht“ führt Benjamin Hille als Graf am 1.7. in musikalisch-literarische Abgründe von Chopin bis Conchita Wurst. „Die Männer sind schon die Liebe wert“ (am 2.7. und 8.7.) mit Alexandra Völkl und Budde Thiem stellt als musikalisches Kabarettstück die Gegensätze der Geschlechter in den Fokus. Und im Chansonabend „Von Reue, Motten und Rosen“ (am 15.7. und 27.7.) mit Ulrike Koch und Atischeh Hannah Braun treffen wir auf Hildegard Knef, Marlene Dietrich und Edith Piaf. Auch die Schwänke der Rothenburger Hans-Sachs-Spiele sind wieder zu hören (20.7.)

Im Gedenkjahr zum Ausbruch des 30jährigen Krieges vor 400 Jahren steht bei den Gastspielen „Die Courasche“ am 19.8. und 20.8. im Fokus. Jutta Seifert schlägt sich in ihrer Rolle mit Bauernschläue, Mut und Draufgängertum durch diese harte Zeit. In die Geschichte führt am 28.7. auch Markus Grimm, im Solotheater „Riemenschneider“ stellt er den Bildschnitzer biografisch vor.