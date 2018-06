Böses zur guten Nacht

× Erweitern Toppler Theater ©Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger, Toppler Theater

Vor der Kulisse des einstigen Dominikanerinnenklosters geht es in den Hauptstücken des Toppler Theaters in diesem Jahr musikalisch zu.

Graf Hille ist zurück. Jahrelang hatte sich der alte Dandy auf seine geheimnisumwitterte Hüpfburg nahe der Wolfsschlucht zurückgezogen. Dort widmete er sich mit Hingabe musikalisch-genetischen Experimenten und vertiefte sich unter Einfluss allerlei halluzinogener Substanzen in seine phantastische Bibliothek. Als Graf von Welt behält er die Ergebnisse seiner Forschungen nicht für sich: böse Menschen, bizarre Tierwelten, Geschöpfe der Unterwelt, abwegig komische Arten der Liebe, ein furioses Instrumenten-Massaker und viele wunderlich vertonte Geschichten von der herrlich dunklen Seite des Daseins erwarten seine Zuschauer. Seltsam, aber so steht es geschrieben…

Schaurig heiter und unheimlich belesen zeigt der Schauspieler und Regisseur Benjamin Hille sein schräges, musikalisch-literarisches, Abgründe erforschendes Grusel-Programm: Kafka und Poe, Erzählungen und Balladen, Chopin und Pop, Schiller und Thriller in einer sehr unterhaltsam makabren Mischung.

Textauswahl, Konzeption, Spiel: Benjamin Hille

Mit Texten und Liedern von: Morgenstern, Schiller, Wedekind, Michael Jackson, Poe, Charms, Wecker, Chopin, Kafka, Dowland, Goethe, Eichendorff, Rachmaninoff u.a.

Benjamin Hille

Benjamin Hille, geboren in Bremen, schließt im Jahr 2000 sein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover ab. Es folgen zehn Jahre als Schauspieler in festen Engagements an den Stadttheatern in Kaiserslautern, Heilbronn und Heidelberg.

Seitdem arbeitet er freischaffend als Schauspieler, Regisseur und Schauspiellehrer von Stuttgart aus.

Im Sommer 2015 spielt er die Titelrolle im gefeierten „Dressierten Mann“ am Toppler Theater. Er tritt regelmäßig mit Monologstücken auf, darunter „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind und seine selbst entwickelte Michael-Jackson-Fan-Performance „The Fan In The Mirror“. Mit „Böses zur guten Nacht“ tourt Hille seit einigen Jahren erfolgreich vor allem im süddeutschen Raum.