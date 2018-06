Der Bildschnitzer Tilman Riemenschneider schafft den Aufstieg vom ortsfremden Lehrling zum reichen Würzburger Bürgermeister. Seine Schöpfungen sind die Vollendung spätgotischer Schnitzkunst und bringen ihm Millionen ein. Doch dann, auf dem Höhepunkt des Ruhmes, ergreift er die Partei der revoltierenden Bauern und bezahlt mit Haft und Folter.

Das Programm „Riemenschneider“ kommt dem Menschen hinter diesem bemerkenswerten künstlerischen und politischen Werdegang auf die Spur und lässt das Publikum seine Kunst mit neuem Blick sehen.

Markus Grimm entstaubt die Historie und holt die Vergangenheit in die Gegenwart. In seiner eindringlichen, lebendigen Darstellung gewinnen Geschichten aus der Geschichte Kontur und Gesicht, und das Publikum spürt, wie heutig die Themen von einst sind. Spielerische Geschichtsvermittlung und Gegenwartsbetrachtung zugleich – informativ, intelligent und berührend. So aktuell kann Geschichte sein.