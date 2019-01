Mit Stephan Ullmann Band, Katja Friedenberg & Rüdiger Skoczowsky und Lorena Huber

Wie kann die Suchthilfe in Mannheim auf das wichtige Thema „Kinder aus Suchtfamilien“ aufmerksam machen? Wie vermitteln wir, dass jedes sechste Kind in einem suchtbelasteten Elternhaus aufwächst? Wie bringen wir die Botschaft „In der Schwangerschaft KEIN Alkohol!“ in die Gesellschaft?

Mit Unterstützung der Künstler Stephan Ullmann & Band, dem Gesangsduo Katja & Rüdiger und der Mannheimer Sängerin Lorena Huber wollen wir dies mit einem Benefizkonzert im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Kinder aus Suchtfamilien“ machen. MUSIK MACHT MUT ist das Motto des Konzertes. Aus Mut wird Motivation, aus Motivation wird Hoffnung, aus Hoffnung wird Zuversicht, aus Zuversicht wird Zukunft.

Der gesamte Erlös des Konzertes geht an Hilf.Kids des Drogenverein Mannheim e.V. und an das Projekt Kisiko des Caritasverbandes Mannheim.