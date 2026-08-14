Musik & Mehr im Herbst mit Bergkristall

Musik-Veranstaltung mit Bergkristall dem Erfolgsduo aus Bayern.

Zum 20 jährigen Bühnenjubiläum laden wir Sie herzlichst ein in die Orangerie im Hofgarten in Ansbach für einen unvergesslichen schönen Musiknachmittag. Mit Liedern die von Herzen kommen und zu Herzen gehen. Mit Musik und Tanz. Im Eintrittspreis von 39,50 € ist ein Kaffeegedeck und ein Glas Sekt enthalten. Es besteht die Möglichkeit Fanartikel / CDs zu erwerben, zu diesem Anlass hat Bergkristall eine neue CD mit 4 neuen Liedern herausgebracht.