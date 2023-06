Traumzeit. Kopfkino für die Sinne

Traumzeit von Komponist und Pianist Michael Fiedler gehört in die Sparte New Romantic Piano und gilt seit vielen Jahren als Geheim-Tip. Die bildhaften und emotionsgeladenen, rein instrumentalen Kompositionen wollen etwas erzählen und sie sind ganz nah am Hier und Jetzt. Traumzeit ist Kopfkino für die Sinne und Michael Fiedler versteht es mit Leidenschaft, durch seinen unverwechselbaren Tasten-Anschlag und seine berührende Moderation, sein Publikum zu verzaubern und jeden Zuhörer in seine eigene Phantasie-Welt zu entführen.