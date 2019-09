"Musik mit allen Sinnen erfahren"

Der Workshop richtet sich an Kinder und Erwachsene, die mehr darüber erfahren wollen, wie Menschen mit Sehbehinderung ein Musikinstrument erlernen und Noten lesen können. Viele Methoden wurden dafür bereits entwickelt, so erlernte die zu Zeiten Mozarts bekannteste Pianistin Maria Theresia von Paradis die Musikstücke bereits mittels einer speziellen Notenblindenschrift.

Die Bedeutung dieses Projekts besteht darin, Trennlinien in der Gesellschaft zu überwinden. Verschiedene Wahrnehmungen werden hier thematisiert, zum einen die Wahrnehmung als sehender und als blinder Musiker und gleichzeitig der Austausch mit Musikern aus einem anderen/fremden Kulturkreis, in diesem Fall dem unmittelbaren, aber in Teilen immer noch unbekannten Nachbarn.

Der Workshop wird gestaltet von dem blinden Pianisten TOMÁŠ VRTEK und dem sehbehinderten Flötisten LADISLAV MUROŇ, Leitung und Übersetzung, Gesang: SIMI BARAZI, alle drei sind Mitglieder der Band „Jazz aus Brno“.

Dauer: ca. 90 min.

Wenn möglich, bitte Instrumente mitbringen.

Gesang: Simi Barazi (Stuttgart, Tübingen, Brno)

Pianio: Tomáš Vrtek (Brno)

Flöte: Ladislav Muroň (Brno)

Im Unkostenbeitrag ist der Eintritt für das anschließende Konzert "Jazz aus Brno" enthalten

Wir bitten um Anmeldung per Mail an buero@club-voltaire.net

Veranstaltung im Rahmen der Jazz und Klassiktage Tübingen