Musik - Musica e poesia grande: Beziehungsweise(n)

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die launigen Literaturkonzerte des Trios Musica e poesia grande mit der Schauspielerin und Sprecherin Cornelia Schmidt, der Sopranistin Suzanne Nopper und dem Kontrabassisten Wolfgang Gröschel, allesamt aus dem Raum Freiburg im Breisgau kommend. In diesem außergewöhnlichen Format treten Gesang, Instrumentalspiel und das schauspielerisch gesprochene Wort in ein Beziehungsgeflecht, in dem die Sprache die Aussage der Lieder reflektiert, mal positiv verstärkend, mal sarkastisch kommentierend, mal bewusst konterkarierend. Ob Popsongs, Jazzstandards, Chansons oder Musicals, die stilistische Bandbreite ist enorm. Und daraus entsteht ein mitreißendes Spannungsfeld mit viel Substanz für Auge, Ohr und Geist. Zwei Frauen setzen die Themen, gesanglich, verbal und optisch. Ein Mann am Kontrabass balanciert mittendrin mit seinem zugegebenermaßen unhandlichen, aber verbindenden und erdenden Instrument. Und das Publikum sieht, hört und staunt, welche Dynamik sich aus diesem Dreiklang entwickeln kann. In ihrem aktuellen Programm „Beziehungsweise(n)“ widmen sie sich in launiger Art den vielfältigen Schattierungen zwischenmenschlicher Beziehungen mit Witz, Humor und Tiefgang und regen dabei ihr Publikum zum Lachen und Nachdenken an. Ein unvergesslicher Abend ist vorprogrammiert.