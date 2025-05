Musik, Musik, Musik

Hereinspaziert in die Berliner Show-Welt der 30er Jahre, in die Welt von Tonfilm- und Operettenschlager.

Das Klavier swingt virtuos durch alle Oktaven und der Kontrabass kommentiert vom anderen Ende der Skala, was der Sänger des Trios an unglaublichen Begebenheiten vorzutragen hat. Da geben sich diverse Lieblinge der Frauen von Bel Ami bis zum schönen Sigismund die Klinke in die Hand, es wird im Weißen Rössl Halt gemacht und bei den Drei von der Tankstelle vorbeigeschaut. Man sagt Hallo Janine, trifft Porgy and Bess, Mackie Messer und den Zauberer von Oz. Auch der Klassiker Bei mir bistu shein aus dem jiddischen Musical Men ken lebn nor men lost nisht fehlt bei dieser Revue nicht.

Manuel von Eden Trio

Manuel von Eden Gesang und Gitarre –– Jörg Schweinbenz Klavier & Akkordeon –– Fabian Timm Kontrabass