Die ganztägige Konferenz „Musik & Technologie: Wait, are the robots taking over?“ widmet sich der anhaltenden Veränderung der Musikwelt durch den stetigen technologischen Fortschritt.

Im Rahmen des 1. Stuttgarter Wissenschaftsfestivals (https://tinyurl.com/y5d5js29) organisiert das Pop-Büro Region Stuttgart im Laboratorium Keynotes, Talks und einen Roboter-Workshop mit international renommierten Branchenexperten. Außerdem wird im Anschluss ein hochkarätig besetztes Panel zum Thema „Wait, are the robots taking over Music? – Music without musicians, is AI replacing the Artist?“ stattfinden. Zum Abschluss eines Wissenschaftstages der Musik darf natürlich das Live-Erlebnis nicht fehlen. Dazu wurden Perigon, die experimentell, elektronische Musik machen und Luis Ake, electronic pop and wave, eingeladen.

Musik und Technologie waren seit jeher eng miteinander verbunden. Die rasanten Entwicklungen von Technologien verändern die kreativen Schaffensprozesse der Künstler*innen stetig. Neue Produkte und Dienstleistungen von innovativen Gründer*innen revolutionieren fortschreitend, wie wir musizieren, produzieren und konsumieren. Sie beeinflussen so auch zunehmend und tiefgreifend die Wertschöpfungskette der Musikbranche. Werden wir eines Tages mehr Musik hören, die von Algorithmen oder Robotern gemacht wurde als von Menschen? Wie wird Kreativität durch Künstliche Intelligenz aussehen, was wird daraus entstehen und bedeutet es, dass der Mensch zukünftig nur noch konsumiert statt selbst kreativ zu entwickeln? Diesen und weiteren Fragen gehen Matthias Strobel, Moritz Simon Geist, Stephan Baumann, Byrke Lou, Robin Hofman und weitere Speaker im Rahmen des Wissenschaftsfestival Stuttgarts an diesem Tag auf den Grund. Als Mitglied der Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“ begrüßt Dr. Anna Christmann an diesem Tag die Besucher wie auch die Speaker und eröffnet die Tageskonferenz im Laboratorium Stuttgart.