Musik & Theater "Ich seh den Sternenhimmel"

ICH SEH’ DEN STERNENHIMMELEine interplanetare Pop-Revue

Während der Sonnenfinsternis im August 2026 entdeckt ein schüchterner aber liebenswerter Astronom bei seinen galaktischen Studien einen bisher unbekannten Planeten – und das nur drei Moonwalks entfernt! Mit seinen Forschungen erweckt er wiederum das Interesse der dortigen Bewohner und sie schicken zwei Vertreter Richtung Erde, um Kontakt aufzunehmen: eine galaktische Forscherin und Hobby-Sängerin zusammen mit ihrem Assistenten. Es entwickelt sich eine ungewöhnliche Begegnung, in der Unterschiede überwunden und Gemeinsamkeiten erforscht werden – nicht zuletzt auf musikalischem Wege.

Denn auch bei einer interplanetaren Zusammenkunft gilt: »Wo man singt, da lass dich nieder, …«. Und so ist zwischen den Sternen auch viel Platz für Romantik. Erleben Sie musikalische Hits und große Pop-Klassiker rund um das Thema der interstellaren Verständigung. ›Zurück in die Zukunft‹ ist musikalisch das Motto, wenn vor allem die 80er Jahre wieder aufklingen mit Songs wie »Ich bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt«, »Major Tom« oder dem »Sternenhimmel«. An Unterhaltung wird es nicht fehlen bei diesem galaktisch guten Abend!

Einlass Stadthalle 18.30 Uhr

Einlass Saal ca. 19.00 Uhr

Beginn 19.30 Uhr