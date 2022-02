Das Trio de la Plata, mit der herausragenden Karin Eckstein am Bandoneon und vielen neuen Stücken im Gepäck spielt fröhliche Tangos der frühen Jahre, Highlights der großen Orchester der Goldenen Jahre, Piazzollas melancholischen Tango Nuevo sowie Tangokompositionen der Gegenwart! Buenos Aires um 1900 - Auswanderer aus Europa, argentinische Bauern und Gauchos überschwemmen die Hafenstadt am Rio de la Plata auf der Suche nach einem besseren Leben. In den Vergnügungszentren der Stadt drückt eine Außenseitergesellschaft ihre Sehnsüchte und Enttäuschungen in Musik und Tanz aus: die Geburtsstunde des Tango. Überbordende Lebenskraft, impulsives Temperament, ungezügelte Leidenschaft, aber auch ergreifende Melancholie und schiere Verzweiflung. Der Tango Argentino transportiert die ganze Gefühlspalette.

Karin Eckstein - Bandoneon

David Alberts - Violine

Corinna Liebler - Klavier