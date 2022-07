Im Rahmen des Deutschen Wandertags, der vom 3. bis 7. August im Remstal stattfindet, veranstaltet der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement erstmalig die Veranstaltung „Musik und Genuss im Park“.

Am Samstag, 6. August heißt es von 15 bis 22 Uhr Schlemmen, Schwelgen und das Ambiente in loungiger Atmosphäre im Stadtpark genießen: Es erwarten Sie örtliche Weine, kulinarische Köstlichkeiten und passende Klänge an Ihrem persönlichen Lieblingsplatz im Park. Perfekt geeignet für Freunde, Pärchen, Familien mit Kindern, Gruppen und alle Genießer.