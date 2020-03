„Ich möchte im Winter nach Indien.“ (Dietrich Bonhoeffer 1934) Von Deutschland nach Indien zu Gandhi und zurück Bonhoeffer-Gandhi-Woche | 26. bis 30. April 2020. Bereits in den ersten Semestern seines Theologiestudiums 1924/25 war der gerade 18jährige Dietrich Bonhoeffer an einem Indienaufenthalt interessiert. Dieses Interesse konkretisierte sich nach Bonhoeffers Lektüre der Bergpredigt und seiner Wendung zum „christlichen Pazifismus“. 1934 in einer Rede auf der Insel Fanö zum Thema, wie Frieden werden kann, äußerte Bonhoeffer, ob „wir uns von den Heiden im Osten beschämen lassen müssen“. Nun war das Thema öffentlich und bald hielt Bonhoeffer eine Einladung Gandhis in Händen…In dieser Tagung werden die Biographien Bonhoeffers und Gandhis in ihren so unterschiedlichen historischen Kontexten vorgestellt und zentrale Texte des evangelischen Theologen und des hinduistischen Frommen, der beiden Friedensaktivisten und Widerstandskämpfer diskutiert. Dabei wird deutlich, dass die Nähe zwischen beiden Protagonisten viel größer ist, als es auf den ersten Blick erscheint; wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang sind: Gewaltfreiheit und Pazifismus, christliche und hinduistische Spiritualität sowie die Gestalt Jesu und die Bergpredigt. Dazu werden wir Elemente von Bonhoeffers und Gandhis Frömmigkeit in unterschiedlichen Andachten und Meditationsformen und im Kontext leiblicher Spiritualität mit Elementen des Yoga aus christlicher Perspektive kennenlernen. Unsere Referenten Prof. Dr. Gottfried Orth, war bis zu seiner Emeritierung im Frühjahr 2019 Professor für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der TU Braunschweig. Er ist Mitglied im Team des ORCA-Instituts für Konfliktmanagement und Training (www.orca-institut.de), Leiter des Projektes Gewaltfreie Kommunikation – Theologie, Religionspädagogik, Schule.Seit vielen Jahren engagiert er sich in der Erwachsenenbildung, und war vor seinem Dienst als Professor im Gemeindepfarramt tätig. Heute lebt er in Rothenburg o. d. Tauber. Dr. Wolfgang SchuhmacherEvangelischer Pfarrer, Theologe, Leiter der ev. Tagungsstätte Wildbad Rothenburg, Erwachsenenbildner und ausgebildeter Yogalehrer. In seiner Dissertation hat er sich auch mit der Rezeption Dietrich Bonhoeffers in der gegenwärtigen ev. Ethik auseinandergesetzt. Er hat Erfahrung mit vielfältigen Formen christlicher Spiritualität, in die auch Elemente der Yogapraxis einfließen. Unter dem Stichwort „Body and Soul“ gibt er praktische und inhaltliche Anregungen, die Menschen für den eigenen spirituellen Weg hilfreich sein können.

wildbad · tagungsort · rothenburg o.d.T