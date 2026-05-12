Musik und Lesung zur Marktzeit

evangelische Stiftskirche Bad Boll Kirchplatz 5, 73087 Bad Boll

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt Sie ein, sich in der Hektik des Alltags eine Viertelstunde der Besinnung bei Musik und Lesung zu gönnen.

Info

evangelische Stiftskirche Bad Boll Kirchplatz 5, 73087 Bad Boll
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-11 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-11 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-11 16:00:00 Outlook iCalendar - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-11 16:00:00 ical
Google Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-18 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-18 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-18 16:00:00 Outlook iCalendar - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-18 16:00:00 ical
Google Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-25 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-25 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-25 16:00:00 Outlook iCalendar - Musik und Lesung zur Marktzeit - 2026-06-25 16:00:00 ical

Tags