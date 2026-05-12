Die Evangelische Kirchengemeinde lädt Sie ein, sich in der Hektik des Alltags eine Viertelstunde der Besinnung bei Musik und Lesung zu gönnen.
Musik und Lesung zur Marktzeit
evangelische Stiftskirche Bad Boll Kirchplatz 5, 73087 Bad Boll
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Die Evangelische Kirchengemeinde lädt Sie ein, sich in der Hektik des Alltags eine Viertelstunde der Besinnung bei Musik und Lesung zu gönnen.
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