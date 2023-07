Musik und Lyrics im Rahmen der Ausstellung Jörg Schemmann

Wir begrüßen Schauspielerin & Sängerin Simone von Racknitz-Luick aus dem Ensemble von SWR1 Pop und Poesie „Unter der Pyramide“.

Zusammen mit Ruth Sabadino und Ihrer Band Boogaloo interpretiert sie die Songtexte von Künstlern wie Prince, Lionel Richie, Frank Sinatra und Elton John, neu und lädt zum Flug der Gedanken und träumen ein. Im Ambiente der Ausstellung Jörg Schemmanns ist Gänsehaut garantiert.

Simone von Racknitz-Luick startete ihre Schauspielkarriere in Karlsruhe, wechselte später an das Alte Schauspielhaus und die Komödie im Marquardt nach Stuttgart. Seit 15 Jahren wirkt sie beim SWR1 als Sängerin und Schauspielerin im Ensemble „Pop & Poesie in Concert“ mit.

Ruth Sabadino studierte Jazz- und klassisches Saxophon an der Musikhochschule Stuttgart und war Stipendiatin an der Guildhallschool of Music/London. Als Solistin spielte sie bei Gottschalks RTL Late Night Show, tourte u. a. mit Rockdoktor Georg Ringsgwandl und stand vielen Künstlern, Musikern und Theaterproduktionen mit Sax und Stimme zur Seite.

Einlass: 18:30 Uhr.