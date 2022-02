Musik und mehr... "Brahms 4. Symphonie" - The Pocket Orchestra

Literatur für Klavier zu vier Händen wurde im 19. Jahrhundert oftmals veröffentlicht, um neue Kompositionen bekannter zu machen.

In einer Epoche, die keine Schallplatten, CDs oder Ähnliches kannte, waren Komponist*innen darauf angewiesen, dass auch ihre groß – besetzten Orchesterwerke zunächst im Salon erklangen.

Johannes Brahms, der Hamburger, nannte diese Aufführungspraxis auch „Kattermäng“, was nichts anderes als die hanseatisch-verballhornende Variante des „jouer à quatre mains“, also das Spiel am Klavier zu vier Händen bezeichnete.

Und so verwundert es nicht, dass Brahms selbst seine Symphonien in Fassungen für diese Besetzung arrangierte.

Christoph Soldan und sein wundervoller Musikerkollege, der aus Heidelberg stammende Pianist Guido Heinke, verbindet schon lange eine gemeinsame Ästhetik der Aufführung von Musik.