"Musik und Poesie - Vom Vergessen und Erinnern" in Tauberbischofsheim

Musik und Poesie - Vom Vergessen und Erinnern
Leah Weigand und Katharina Stahl
Tauberbischofsheim, Stadthalle, Vitryallee 7, 97941 Tauberbischofsheim
Katharina Stahl und Leah Weigand – das sind eine Singer-Songwriterin aus Gießen und eine Spoken-Word-Künstlerin aus Marburg. Gemeinsam kreieren sie Abende aus gefühlvoller Musik und malerischen Worten. Auf poetische Art und Weise drücken die beiden aus, was sie in dieser Welt lieben und hassen. Dabei geben sie Raum zum Träumen, Wundern und Schmunzeln.
Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..."
Eine Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber
Einlass ab 18:00 Uhr
Beginn 19:00 Uhr
