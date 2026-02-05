"Musik und Poesie - Vom Vergessen und Erinnern" in Tauberbischofsheim

Musik und Poesie - Vom Vergessen und Erinnern

Leah Weigand und Katharina Stahl

Tauberbischofsheim, Stadthalle, Vitryallee 7, 97941 Tauberbischofsheim

Katharina Stahl und Leah Weigand – das sind eine Singer-Songwriterin aus Gießen und eine Spoken-Word-Künstlerin aus Marburg. Gemeinsam kreieren sie Abende aus gefühlvoller Musik und malerischen Worten. Auf poetische Art und Weise drücken die beiden aus, was sie in dieser Welt lieben und hassen. Dabei geben sie Raum zum Träumen, Wundern und Schmunzeln.

Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..."

Eine Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber

Einlass ab 18:00 Uhr

Beginn 19:00 Uhr

