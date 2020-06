Sie vermissen Musik, Tanz, Theater,…? Wir auch!

Einladung zur Musik- und Tanzperformance „one 2 five“ des Duos „ZWEI.“ im Wasserschloss Bad Rappenau am 18. Juli 2020, um 19.30 Uhr

Die Harfenistin Maren Ferber und die Tänzerin Sylke Neuffer gründeten 2019 das Duo „ZWEI.“

Wechselnde Aufführungsorte sind eine wichtige Inspirationsquelle für die beiden Künstlerinnen. Auf der Suche nach ungewöhnlichen Verknüpfungen von Musik, Tanz und Raum wurden sie auf das Bad Rappenauer Wasserschloss aufmerksam. Es bot einen wunderbaren Rahmen für die Entstehung dieser Performance.

Durch den spielerischen Umgang mit Klang und Bewegung entwickelt sich eine ganz besondere Atmosphäre. Die Grenzen zwischen Tanz und Musik werden durchlässig. Durch unerwartete darstellende und musikalische Elemente laden die beiden Künstlerinnen das Publikum zu einer emotionalen Reise ein. Der Zuschauer ist nicht nur Beobachter, sondern darf das Geschehen selbst beeinflussen.

Überraschend, turbulent, witzig und poetisch nimmt der Abend seinen Lauf...

Sylke Neuffer, geboren und aufgewachsen in Heilbronn, studierte klassisches Ballett an der Akademie des Tanzes Mannheim und zeitgenössischen modernen Tanz an der Iwansonschule München. Ein Scholarship Studium brachte sie zur Jennifer Muller dance company New York. Heute arbeitet sie als Pädagogin und Choreografin an verschiedenen Akademien und Schulen mit dem Schwerpunkt zeitgenössischer Tanz in Verknüpfung mit Malen und Schreiben für Kinder und Erwachsene.

Maren Ferber ist in Bad Rappenau aufgewachsen und studierte Harfe und Elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule Mannheim. 2008 gründete sie die „Musikschule conTakt“ in Bad Rappenau. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit in den Fächern Harfe, Klavier und Elementares Musizieren gibt sie Solokonzerte als Harfenistin und tritt in diversen kammermusikalischen Besetzungen auf. Workshops zu verschiedenen musikalischen Improvisationstechniken und Unterricht in zeitgenössischem Tanz bereichern ihre Arbeit als Musikerin.

Die Performance dauert ca. eine Stunde. Vor und nach der Veranstaltung können Sie bei einem kleinen Snack und/oder einem guten Wein im Schlosshofes etwas verweilen und das schöne Ambiente genießen.

Die Veranstaltung findet im Dachgeschoss des Wasserschlosses statt. Durch die Abstandsregelungen können nur 30 Besucherinnen und Besucher an der Veranstaltung teilnehmen. Damit wir alle Hygieneregeln und Vorschriften ordnungsgemäß umsetzen können ist es daher erforderlich, dass Sie Ihre Eintrittskarten zum Preis von 15 € im Vorverkauf unter Angabe Ihres Namens und der Telefonnummer im Bürgerbüro des Rathauses direkt erwerben oder (falls Sie die Karten nicht gleich abholen können) im Kulturamt bei Frau Böhm/Frau Benz unter 07264 922 161, Email: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Bitte bringen Sie für Ihre Sicherheit eine Alltagsmaske am Veranstaltungstag mit! Vielen Dank.