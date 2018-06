Musik unter freiem Himmel

Sie sitzen in wunderschönem Ambiente und genießen cool-entspannende und auch anregende Musikperlen aus der breitgefächerten Plattenkiste von N.A.C. und live von Überraschungsgästen vorgetragen. Diese dürfen Sie in Teams erraten und können als Hauptpreis neben zahlreichen anderen Preisen einen Gutschein für eine Feuerzangenbowle in der KANNE gewinnen. Das Team der KANNE verwöhnt Sie mit feinem Gaumenschmaus, exklusiven Weinen und bestem heimischem Gebräu. Tischreservierung wird unter (07961) 2478 erbeten. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der KANNE statt.