Musik verbindet

Das Joo Kraus Quintett interpretiert Miles Davis-Kompositionen aus den 1960er und 1970er Jahren.

Mit seinem Konzert „songs from neverland“ hatte Joo Kraus und sein „tales in tones trio“ in Hechingen bleibende Begeisterung hinterlassen. Sein neues Projekt widmet sich dem legendären Trompeter, Komponisten und Konzeptionisten Miles Davis. Musikalische Ideen aus den 1960er und 1970er Jahren sind Vorlage für die experimentierfreudigen Bearbeitungen von Joo Kraus. An seiner Seite brilliert Peter Lehel am Saxofon neben Michael Kersting am Schlagzeug und Martin Schrack am Schimmel-Flügel. Den Kontrabass spielt Thomas Stabenow gerne wieder nach seinem Debüt in Hechingen im November. Mit pianistischem Prolog wird Dr. Jürgen Lehmann das Gastspiel erläuternd eröffnen. In der Pause können Bilder von Dietmar Schönherr in der benachbarten Galerie neben einigen angenehmen Getränken genossen werden.