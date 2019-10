Musik verbindet

Die „Wes Montgomery Guitar Night to Remember“ in der Alten Synagoge Hechingen mit Martin Scales & friends.

Martin Scales, deutsch-englischer Jazzgitarrist (bekannt durch Auftritte mit Klaus Doldingers „Passport“, Till Brönner, Joo Kraus u.v.m.), Bassist Thomas Heidepriem (HR Big Band), Pianist Martin Schrack und Schlagzeuger Michael Kersting präsentieren die „Wes Montgomery Guitar Night to Remember“ mit gitarristischem Prolog eines regionalen Musikers und in der Pause mit Getränken in der Galerie Schönherr.