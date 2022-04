Musik - Vocal Deluxe: Nimm 3!

Ihr neuestes und mittlerweile viertes Programm des mitreißenden Gesangstrios ist wieder eine Mischung aus purer Lebensfreude, scharfem Witz und echtem Tiefgang,- immer natürlich und unverbraucht. Stücke aus der eigenen Feder der drei Künstlerinnen bereichern das neue Programm, Really Good Oldies inspirierten sie. NIMM 3! Einzeln sind sie schon der Knaller, zu dritt aber unerreicht. Ihre Vielseitigkeit ist ihr Trumpf. Vocal Deluxe sind drei Vitamine zum Überleben im Alltag. Jede mit eigener Note und Geschmacksrichtung. Madame A sitzt knallig- bunt am Klavier, singt und spielt Kontrabass. Madame B moderiert frisch- explosiv, singt und pfeift die Flötentöne. Madame Z geigt pikant-scharf und singt auch tiefergelegt. Die Drei freuen sich auf den Abend mit Ihnen streng nach dem Motto: Keep rolling! Keep rolling! Keep rolling!