Musik von Komponistinnen

Regionalkantorin Susanne Obert präsentiert Werke bedeutender Komponistinnen aus Frankreich, Deutschland und Kanada.

Das Programm führt durch verschiedene Epochen und eröffnet die Gelegenheit, faszinierende, heute noch viel zu selten gespielte Orgelmusik kennenzulernen. Im Mittelpunkt des Konzerts steht die viersätzige Orgelsymphonie von Germaine Marie Labole (1896–1942) und Auszüge der ersten Orgelsymphonie von Rachel Laurin (1961–2023). Obwohl zwischen beiden Komponistinnen mehr als ein halbes Jahrhundert liegt, verbindet ihre Musik ein interessantes kompositorisches Prinzip: Ein

zentrales musikalisches Thema begegnet den Zuhörenden immer wieder, wird von Satz zu Satz weiterentwickelt, verändert und in neuen klanglichen Zusammenhängen präsentiert. So entsteht ein spannender musikalischer Bogen, der die einzelnen Sätze zu einem großen Ganzen verbindet.