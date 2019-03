Musik-Werkstatt Würth

Schicht im Schacht ist ein gängiger Begriff aus der Sprache der Kohlebergbau Kumpels im Ruhrgebiet, zu Zeiten da der Kohlenpott seinem Namen noch alle Ehre machte. Es war am Ende der Schicht immer der Fahrsteiger(Vorarbeiter), der die erlösenden Worte sprach mit denen die rußgeschwärzten Kumpels nach oben in die Waschkaue entlassen wurden. Nach 12 Jahren und circa 50 Matinee-Shows ist für die Musikwerkstatt Würth jetzt Schicht im Schacht. Zum letzten Mal öffnet die Werkstatt mit Matthias Holtmann ihre Tore. Die jeweils vier Matineen im Jahr sind zu einem großen Markenzeichen geworden mit den Themen schwarze und weiße Tasten, Frauen in der Musik, Filmmusiken, automobile Fortbewegung, Zugverkehr in aller Welt. Die letzte Musikwerkstatt Würth wird geprägt sein von Abschiedsliedern und Goodbye-Hymnen.